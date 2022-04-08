С 13 апреля в Нижнем Тагиле перекроют дорогу около автовокзала

В Нижнем Тагиле с 13 апреля около автовокзала перекроют небольшой участок дороги на улице Товарный Двор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Движение закроют на повороте от дома № 29 до магазина «Спортмастер». На этом участке проведут замену ливневой канализации, закончить строительные работы планируют к 30 апреля.

Ремонт Привокзальной площади осуществляет компания «Тагилдорстрой». Для этого площадь закрыли 15 февраля. Сумма контракта на её реконструкцию составила 276 млн рублей. С заходом строителей на объект пришлось изменить схему дорожного движения и остановок общественного транспорта.

В марте муниципальный «Тагилдорстрой» нашёл субподрядчика. «УралСтройКомплекс» займётся благоустройством развязки транспортного узла за автовокзалом на границах улиц Садовой, Заводской и Товарный Двор. Деятельность компания начнёт, когда в центральной части Привокзальной площади закончат основные работы.

Открыть обновлённую Привокзальную площадь планируют к 300-летию города в августе этого года.

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