С 11 октября на Свердловской железной дороге пригородные поезда переходят на зимнее расписание

На Свердловской железной дороге пригородные поезда переходят на зимнее расписание, с 11 октября планируется отменить девять летних электричек, сообщает пресс-служба СвЖД.

Изменения связаны с завершением дачного сезона. Традиционно в осенне-зимний период отмечается снижение пассажиропотока, в связи с этим будут отменены сразу девять поездов.

При этом с 11 октября назначается пригородный поезд № 6602 Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский. По рабочим дням пассажиров начнёт возить электричка Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил (№ 6823/6824). Кроме того, на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и др.) для некоторых поездов отменят введённые на летний период остановки.

С актуальным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).