С 1 по 4 июня в Нижнем Тагиле закроют часть дороги по улице Циолковского

Завтра, 1 июня, в Нижнем Тагиле на четыре дня закроют участок автомобильной дороги по улице Циолковского со стороны проспекта Мира. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Здесь НТ МУП «Тагилэнерго» будет проводить ремонт теплотрассы между домами под номерами 24 и 35, расположенными на улице Циолковского. В связи с этим на четыре дня к жилым домам от дома № 22 на улице Циолковского до улицы Вязовской организуют двустороннее движение. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты.