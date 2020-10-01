С 1 октября началась Всероссийская перепись населения

С 1 октября в России началась перепись населения в труднодоступных участках страны: волонтёры добираются до мест на вездеходах, лодках и даже вертолётах. Обход людей в удалённых местах продлится до 30 июня 2021 года.

Основной этап переписи населения пройдёт с 1 по 30 апреля, причём с 2021 года респонденты смогут переписаться самостоятельно с помощью интернета. Интернет-перепись рассчитана на то, что респонденты будут заполнять переписные листы на портале «Госуслуги», а к тем, кто не смог зарегистрироваться на сайте, придут волонтёры. Информацию о респондентах они будут вносить не в переписной лист, как раньше, а в планшет. Однако от бумажных листов полностью отказываться не планируют.

«Планшеты у нас хоть хорошие и надёжные, но не выдерживают температуру ниже –40 градусов. А в нашей стране есть регионы, где и в апреле будет гораздо холоднее», — рассказал на конференции во Владивостоке заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Кроме прочего, в новой переписи будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об использовании этих языков в повседневной жизни. Также появятся и дополнительные вопросы о работе, которые позволят определить потребность в социальной, транспортной инфраструктуре, считает замглавы Росстата.

По данным Росстата, на перепись потратят 33 млрд рублей. В 2017 году при планировании переписи озвучивалась сумма в 50 млрд рублей.

Всероссийские переписи населения проходили в 2002 и 2010 годах, также после присоединения в 2014 году состоялась перепись населения Крыма. По итогам переписи населения в 2002 году в России проживало 145,2 млн человек, по итогам 2010 года — 142,9 млн человек. По данным переписи населения Крыма, на полуострове проживало 2,28 млн человек.