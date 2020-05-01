С 1 мая в Свердловской области запрещено жечь траву и жарить шашлыки

На территории Свердловской области с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 30 апреля подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщается на официальном сайте областного правительства.

В период действия особого противопожарного режима на территории области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.

Также запрещено проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, в населённых пунктах, на землях промышленных предприятий, землях обороны и землях иного специального назначения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что на время действия противопожарного режима будет усилено патрулирование территорий, в том числе с помощью беспилотников. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа: на граждан — в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностное лицо — от 15 до 30 тысяч рублей; на юридическое лицо — от 200 до 400 тысяч рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, напоминают в МЧС.