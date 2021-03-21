С 1 мая в России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

С 1 мая в России в силу вступит приказ Минцифры, который разрешит оформлять и подписывать договоры купли-продажи автомобилей через портал Госуслуг. Пользователи портала смогут подписывать документы удалённо при помощи электронной подписи и отправлять на регистрацию в ГИБДД.

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО на имя старого собственника и подать заявление на портале Госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

Однако продавать и покупать автомобили удалённо смогут лишь физлица, и только когда дело касается автомобиля с пробегом.