С 1 мая в Нижнем Тагиле вводится новый график движения трамваев № 3 и № 12

В Нижнем Тагиле с 1 мая вводится летнее расписание движения трамваев, сообщили в МУП «Тагильский трамвай». Также будет оптимизирована работа 3-го и 12-го маршрутов в рабочие и выходные дни. По одному вагону в обоих направлениях будет добавлено на маршруте № 3. При этом интервал движения днём с 13 минут сократится до 9, а время работы маршрута продлевается с 19 до 21 часа.

На маршруте № 12 утром и днём увеличится количество рейсов за счёт подменных бригад во время обеда. Вагоны перестанут простаивать по 40–50 минут на кольце на улице Островского и продолжат работу на линии. Благодаря подменам интервал движения с 6 до 18 часов вместо 20–60 минут составит в среднем 22–23 минуты.