С 1 марта россияне получат бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти

С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей России будет бесплатным. Об этом 21 января заявили в Минкомсвязи РФ, добавив, что ресурсы будут доступны российским абонентам даже при нулевом балансе.

Как пишет «Интерфакс», предполагается, что российские операторы связи не будут зачитывать посещение этих сайтов в общий объём трафика.

На совещании с участием и. о. главы Минкомсвязи Константина Носкова и крупнейших операторов связи также обсудили возможность бесплатного доступа в соцсети, поисковые системы и мессенджеры.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию призвал сделать бесплатным доступ к российским социально значимым интернет-ресурсам, отметив, что«это станет конкурентным преимуществом России».