С 1 февраля в России увеличат выплаты для детей, ветеранов и Героев России

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

«С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — сообщает пресс-служба кабмина.

В прошлом году семьям с детьми несколько раз назначались единовременные выплаты в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Общая сумма средств резервного фонда на детские пособия в 2020 году превысила 123 млрд рублей.﻿