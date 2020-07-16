С 1 августа в Нижнем Тагиле подорожает проезд в трамваях

В Нижнем Тагиле с 1 августа изменяется стоимость проезда в трамвае. Цена вырастет на 1 рубль и составит 21 рубль. Проездные билеты на полный месяц и на полмесяца будут стоить 1100 и 600 рублей соответственно.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области разрешила увеличить тариф на проезд в муниципальном транспорте Нижнего Тагила ещё в июне. Но тогда директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов заявил АН «Между строк», что повышение проезда не планируется.

В предыдущий раз стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила поднималась ровно год назад — с 19 до 20 рублей. С 2019 года оплатить проезд в любом трамвае тагильчане могут банковской картой.