РЭК Свердловской области разрешила повысить стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила до 21 рубля

МУП «Тагильский трамвай» в ближайшее время не планирует повышать плату за проезд. Об этом АН «Между строк» сообщил директор предприятия Игорь Темнов, уточнив, что окончательного решения не принято.

Отметим, что на прошлой неделе Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила на уровне 21 рубля предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа в трамваях Нижнего Тагила. Установленный тариф является максимальным и может понижаться перевозчиком исходя из экономической целесообразности, говорится в решении РЭК. Новый тариф начнёт действовать с 1 июля.

Напомним, что в последний раз стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила поднималась ровно год назад — с 19 до 20 рублей.