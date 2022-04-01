С 1 апреля жители Нижнего Тагила будут платить за мусор на 74 копейки меньше

С 1 апреля тагильчане будут платить за вывоз мусора на 74 копейки меньше. Изменения связаны с новыми нормативами накопления ТКО, которые 15 марта утвердила Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (РЭК).

Для многоквартирных домов в Свердловской области (кроме Екатеринбурга) месячный норматив снизится на 0,001 кубометра до 0,168 кубометра. При этом норматив веса, наоборот, увеличили на 42 грамма.

Первыми об искажении нормативов ТКО в городе заговорили общественники движения «Тагил за перемены». Судебные разбирательства между ними и РЭК начались ещё в феврале 2020 года. В ходе судебных разбирательств в измерении отходов в шести городах Свердловской области были найдены нарушения. Тогда суд удовлетворил иск членов общественного движения «Тагил за перемены» к РЭК, признав нормативы накопления отходов для многоквартирных домов необоснованными.

Тем не менее после этого новые тарифы не изменились, а общественники снова обратились в Областной суд, который постановил, что действия РЭК носят неправомерный характер.