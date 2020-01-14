РЖД закупит компьютеры с российской операционной системой и процессором на 1 миллиард рублей

Компания РЖД объявила тендер на закупку 15 тысяч компьютеров с процессором «Эльбрус» и операционной системой российского производства на ядре Linux. Соответствующий тендер был опубликован в конце декабря на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 1,08 млрд рублей.

Как пишет CNews, исполнитель должен будет установить 15 тысяч компьютеров в 230 подразделений РЖД по всей России. Каждый из них должен быть укомплектован монитором с диагональю не менее 23,8 дюйма. Максимально возможная цена такого комплекта составит 72 тысячи рублей.

Издание отмечает, что РЖД стала первой российской госкорпорацией, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на «Эльбрусе».