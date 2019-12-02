РЖД в 2020 году начнут продавать билеты на самолёты и автобусы в России и за рубежом

Госкорпорация «Российские железные дороги» собирается в начале 2020 года обновить свой сайт и начать продажи билетов в режиме мультимодальных пассажирских перевозок, со ссылкой на директора по информационным технологиям РЖД Евгения Чаркина пишут «Ведомости».

В начале пользователи нового сайта РЖД смогут купить билеты на поезда, самолёты и автобусы, рейсы которых состыкованы по времени прибытия и отправления. На следующей фазе можно будет заказать такси и билеты на водный транспорт. Кроме того, изучается возможность бронирования гостиничных номеров.

На сайте будут доступны билеты на поезда и самолёты как по России, так и между странами, отметил Чаркин: в частности, будут представлены билеты европейских железнодорожных перевозчиков.

До 2025 года РЖД планирует инвестировать в разные сервисы платформы мультимодальных пассажирских перевозок 7,43 миллиарда рублей. В компании оценили экономический эффект от проекта в 28 миллиардов рублей.