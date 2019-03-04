РЖД разрабатывают единый сервис для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

РЖД планируют создать единую платформу для онлайн-продажи автобусных и железнодорожных билетов, со ссылкой на концепцию комплексного развития автобусных перевозок пишет «Коммерсантъ».

В пресс-службе госкорпорации не опровергли подлинность документа, однако подчеркнули, что на данный момент он не актуален, не утверждён и не выносился на совет директоров. Тем не менее представитель госкомпании подтвердила изданию, что РЖД ведут работу по созданию единой платформы, которая в том числе станет агрегатором продажи билетов на автобусы.

Проект предполагает, что РЖД или её дочерняя структура займётся управлением расписанием и маршрутами автобусных перевозок. По данным экспертов, оборот межрегиональных и пригородных перевозок оценивается в 300 миллиардов рублей в год.

Платформу для продажи билетов на оба вида транспорта уже тестируют структуры РЖД — Московско-Тверская пригородная пассажирская компания и Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Единую платформу будет разрабатывать связанная с РЖД компания «Инновационная мобильность», рассказал президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран, добавив, что пока проект существует «только на бумаге».

Директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов предположил, что стоимость проекта составит от 30 до 100 миллионов рублей.