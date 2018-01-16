РЖД позволит детям с 10 лет самостоятельно ездить в поездах

Дети в возрасте от десяти лет смогут ездить в поездах дальнего следования без родителей или опекунов, со ссылкой на главу «дочки» РЖД «Федеральной пассажирской компании» Петра Иванова пишет «Российская газета».

По его словам, присматривать за ребёнком в этом случае будут проводники, которые по прибытию на станцию назначения будут обязаны передать его доверенному лицу. Новые правила могут быть введены уже в этом году.

«Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению», — сказал Иванов.

Согласно действующим нормам, дети без опекунов и родителей в поездах могут находиться лишь в составе организованных групп.

Иванов также рассказал, что в 2018 году на месяц — до 120 дней — увеличится глубина продажи билетов на железнодорожный транспорт. Изменения коснутся маршрутов, на которых не будут ожидаться сдвиги в расписании. Отмечается, что глубина продаж, в частности, может вырасти для фирменного поезда «Красная стрела», курсирующего между Москвой и Санкт-Петербургом. С 10 декабря стала возможной покупка билетов за 90 дней до отправления поезда. При этом лишь около 3,5% от всех железнодорожных билетов на данный момент продаются за период от 61 до 90 дней.