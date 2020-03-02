РЖД ищут подрядчика для создания проекта реконструкции вокзальной платформы в Нижнем Тагиле

ОАО «Российские железные дороги» объявило открытый электронный конкурс по поиску подрядчика для выполнения проектных работ по реконструкции платформы №1 на вокзале Нижнего Тагила. Компания, которая победит на торгах, должна будет также провести инженерные изыскания и получить разрешительную документацию на обновление вокзальной платформы. За все работы ОАО «РЖД» готово заплатить 11,37 млн рублей. Подрядчика планируется определить в начале апреля.

Согласно конкурсной документации, строительство платформы начнётся в 2021 году. Она должна быть переустроена с так называемой низкой на высокую, иметь длину 387,9 м и ширину 6,8–12 м, а также покрыта нескользящим материалом. Предназначена для обращения «Ласточки», почтово-багажных и пассажирских вагонов.

«Перспективное количество пассажирских поездов в сутки, принимаемых для посадки или высадки пассажиров, — 20. Пассажиропоток — 3021 человек в сутки. Максимальное количество вагонов в составе пассажирского поезда — 20 штук, пригородного — 10 штук. Существующие сооружения и инженерные сети ОАО “РЖД”, попадающие в зону строительства, необходимо перенести или реконструировать», — отмечается в документации.

Платформа должна иметь навесы, способные укрыть пассажиров от ветра, дождя и снега, специальное навигационное оборудование, урны и скамейки. Там же необходимо предусмотреть установку вызывной панели работника вокзала для маломобильных групп населения.

Напомним, в ближайшее время изменится и привокзальная площадь Нижнего Тагила. С неё уберут стоянку маршруток.