«Рядом был пешеходный переход». Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле за три часа оштрафовали 27 человек, которые переходили дорогу в неположенном месте

Из-за роста ДТП с участием пешеходов в Свердловской области, сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, в ходе которого пресекли более 50 нарушений. Всего за три часа дорожная полиция остановила 27 человек, которые переходили проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости находился пешеходный переход. За это тагильчане были привлечены по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Ещё 5 пешеходов находились на дороге вне населённого пункта в тёмное время суток без световозвращающих элементов. Также к ответственности были привлечены 17 водителей, которые не предоставили преимущества пешеходам.