РУСАДА официально оспорило отстранение России от участия в международных соревнованиях

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сегодня, 27 декабря, направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официальное письмо о несогласии с отстранением страны от международного спорта. Текст официального уведомления опубликован на сайте РУСАДА. При этом ранее гендиректор организации Юрий Ганус говорил, что подача апелляции на отстранение России от Олимпиад и чемпионатов мира не имеет перспектив. После того как WADA получит письмо, агентство подаст в международный спортивный арбитраж в Лозанне официальное уведомление о споре.

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года за нарушение допинговых правил в конце ноября. Уже 9 декабря было принято решение о применении ряда санкций в отношении российского спорта. Спортсмены сборной России смогут участвовать в Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио только под нейтральным флагом. Министр спорта РФ Павел Колобков также заявил, что запрет исполкома WADA в течение четырёх лет принимать международные соревнования не коснётся Универсиады, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году.

Ранее комитет WADA рекомендовал признать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует стандартам антидопингового кодекса. Такую рекомендацию дали из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. WADA заподозрило, что из базы с допинг-пробами спортсменов пропала часть информации.