Руководству ГИБДД Кабардино-Балкарии предъявили обвинения во взяточничестве и создании банды

Следственный комитет Кабардино-Балкарии предъявил обвинения в организации преступной группировки и взяточничестве в особо крупном размере 15 сотрудникам регионального МВД.

По данным следствия, в преступной схеме был замешан руководящий состав ГИБДД республики, а также бывшие и действующие сотрудники ведомства. Они создали схему, при которой дорожные полицейские не останавливали фуры с контрафактным алкоголем.

«В период 2017 и 2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике получили в составе преступного сообщества взятки на общую сумму не менее 42 млн рублей за обеспечение беспрепятственной незаконной перевозки спиртосодержащей продукции по территории республики со стороны правоохранительных органов. Руководил сообществом, как полагает следствие, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике», — сообщается на сайте ведомства.

Сейчас 14 подозреваемых заключены под стражу, ещё один объявлен в международный розыск. Часть обвиняемых полицейских заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и уже сознались в содеянном, а также дали показания против своих подельников.