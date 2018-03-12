Руководство агрокомплекса «Горноуральский» заплатит более двух миллионов рублей за химическое загрязнение земли и самовольное перекрытие плодородного слоя почвы. Такое решение вынес Пригородный районный суд, удовлетворив исковые требования Нижнетагильской природоохранной прокуратуры. Летом 2017 года надзорный орган по обращениям жителей посёлка Горноуральского проверил деятельность предприятия и нашёл множество нарушений. Тогда прокуратура направила в следственные органы материалы проверки агрокомплекса для возбуждения уголовного дела против руководства предприятия.

«ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" при осуществлении деятельности грубо нарушало требования природоохранного законодательства, в том числе допускало излив жидкой фракции фекальных отходов на рельеф местности из переполненных иловых карт (резервуаров для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней)», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда ООО «Агрокомплекс "Горноуральский"» должно будет модернизировать резервуары-отстойники объекта размещения отходов, организовать проведение регулярного бактериологического контроля отходов разведения свиней и использования их в качестве органических удобрений, обеспечить поступление отходов на очистные сооружения. Необходимо разработать проект рекультивации земельных участков, испорченных в результате их химического загрязнения, и направить проект в органы Россельхознадзора. Также руководству агрокомплекса нужно получить лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности.