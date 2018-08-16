Руководитель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин взял деньги с жителей Черноисточинска и построил им незаконную дорогу. Чиновники распорядились её разрушить

Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин помог жителям Черноисточинска построить несанкционированный съезд с трассы Нижний Тагил — Усть-Утка. Впрочем, уже через несколько дней свердловское Управление автомобильных дорог распорядилось сделать в этом месте перекоп, так как общественник не объяснил местным жителям, что такое строительство незаконно.

Внимание на несанкционированные работы в районе Черноисточинска обратил внимание Telegram-канал «СтройУралИнфо», в котором были размещены скриншоты из закрытой группы в соцсети «ВКонтакте» «Клуб Тагил без ям».

Данный клуб появился в апреле 2018 года, а Чапурин позиционирует его как «площадку для приёма заявок на ремонты и содержание дорог в городе». Группа является закрытой, на момент публикации в ней состоят всего 53 участника.

«Доступ на эту площадку будет только для членов ОД "Тагил без ям". В Клубе будут публиковаться уникальные новости, которые не публикуют СМИ, самая актуальная информация по дорогам, а также кулуарные новости из администрации города. В перспективе планируем организовать прямое общение городских чиновников с активистами Клуба "Тагил без ям". Создание новой площадки напрямую повлияет на работу группы Тагил без ям - Общественное движение. Все заявки на ремонт и содержание дорог будут приниматься теперь только на площадке Клуба "Тагил без ям". Они будут рассматриваться и каждые 24 часа направляться в работу дорожникам и городским чиновникам», — говорилось в посте о создании клуба (орфография и пунктуация сохранены).

За членство в клубе с каждого участника взымается ежегодный взнос в размере 500 рублей, но организаторы оставили за собой право отказать кандидатам в членстве «без объяснения причин». Журналистам АН «Между строк» Никита Чапурин отказал в членстве как на бесплатной, так и на платной основе.

Через клуб общественник «принимает заявки», передаёт их в администрацию города, а затем отчитывается о выполненной работе. Если помощь с решением дорожной проблемы в открытой группе общественного движения просит не член клуба, ему предлагают самостоятельно обратиться в управление городским хозяйством.

Никита Чапурин является постоянным участником дорожных совещаний в мэрии, может напрямую обратиться к руководителям профильных служб, поэтому большинство его заявок выполняются в кратчайшие сроки. По сути, после начала монетизации своего проекта известный в городе общественник стал посредником, который помогает достучаться до чиновников, но только при условии внесения небольшого ежегодного взноса.

Строительство съезда с трассы Нижний Тагил — Усть-Утка стало первым опытом Чапурина, когда он подменил сами дорожные службы.

«Ремонт болотистого участка дороги в Черноисточинске своими силами. Бюджет — 36 тысяч рублей. На НТМК закупили 130 тонн шлакового щебня… Наняли самосвалы за 10200 рублей и погрузчик за 5000… В итоге получился плавный сухой съезд. Финансирование работ произвели жители Черноисточинска. Моё участие заключалось в организации работ и закупке материалов. Все работы выполнены за два дня», — писал в «Клубе Тагил без ям» Никита Чапурин.

После публикации отчёта клуба о проделанной работе Telegram-канал «СтройУралИнфо» отметил, что строительство данного съезда не только незаконно, но и опасно для других водителей, которые не ожидают выезда из-за сплошной линии автомобилей.

В Управлении автомобильных дорог АН «Между строк» пояснили, что по поводу несанкционированного участка дороги подрядчику — компании «УБТ-Сервис» — было выдано предписание об устранении нарушения. Кроме того, выяснилось, что во время работ был завален водоотвод, из-за чего во время паводка могло затопить саму трассу.

Получить комментарии руководителя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина и жителей Черноисточинска, профинансировавших строительство незаконной дороги, не удалось.