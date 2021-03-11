Руководитель екатеринбургского штаба Алексея Навального провёл в Нижнем Тагиле встречу со сторонниками оппозиционного политика

Руководитель екатеринбургского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Алексей Гресько 10 марта встретился с оппозиционными активистами из Нижнего Тагила. Встреча прошла в пиццерии на улице Космонавтов. Глава штаба и 13 пришедших на встречу человек более двух часов обсуждали подготовку к выборам в Госдуму, которые должны пройти 19 сентября 2021 года.

«Я чувствовал по дискуссии в штабе, по вопросам, которые приходили на почту, что люди хотят встретиться очно, что они хотят получить ответ на вопрос “что делать дальше?”», — сказал руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько журналисту АН «Между строк».

Алексей Гресько призывал активистов пойти на выборы в качестве наблюдателей, которые смогут зафиксировать правонарушения и предотвратить возможные фальсификации. Руководитель штаба также приглашал всех желающих на обучение в Екатеринбург, чтобы координировать работу территориально-избирательной комиссии. Планируется, что в будущем эти координаторы уже в Нижнем Тагиле обучат волонтёров-наблюдателей навыкам по предотвращению фальсификаций.

Ещё одной темой обсуждения стало «умное голосование», придуманное командой Алексея Навального. Оно предлагает избирателям отдать голос за любого сильного кандидата, кроме кандидата от «Единой России». Алексей Гресько отметил, что система «умного голосования» теперь работает и на территории Нижнего Тагила. Глава штаба пригласил активистов зарегистрироваться в ней и рассказывать друзьям и знакомым о новой системе. По словам Гресько, голосование поможет пропустить в Госдуму оппозиционных кандидатов.

Встреча активистов с Алексеем Гресько Встреча активистов с Алексеем Гресько

Также Гресько предлагал желающим участвовать в антикоррупционных расследованиях, которые штаб планирует выпустить перед выборами в Госдуму, и помогать с монтажом видеороликов. По мнению Гресько, в Нижнем Тагиле есть достаточное количество неравнодушных людей с активной гражданской позицией.

«Я слежу за теми чатами, которые есть в Нижнем Тагиле, и я был очень удивлён уровнем дискуссии, которая ведётся в этих чатах. Она вполне такого столичного уровня. Я уверен, что здесь есть много неравнодушных людей», — рассказал руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько.

Но организованного штаба Навального в Нижнем Тагиле пока не будет. По словам Алексея, решение о создании штаба принимает не он, а Леонид Волков со своей командой исходя из уровня политической активности города на выборах.