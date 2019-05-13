Руководить Службой заказчика городского хозяйства с сегодняшнего дня будет Борис Моров

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил нового руководителя Службы заказчика городского хозяйства. Теперь обязанности главы муниципального казённого учреждения исполняет замдиректора «Тагилдорстроя» 61-летний Борис Моров. Сегодня, 13 мая, его первый рабочий день, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. Моров сменил на посту Дмитрия Шамина, который ушёл в отставку спустя почти год своей работы и вернулся в Санкт-Петербург. В администрации отмечают, что его увольнение связано с семейными обстоятельствами.

Известно, что Борис Моров является выпускником физтеха УПИ (теперь УрФУ), ранее работал в ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил». Организация пыталась добиться разрешения на строительство в городе мусоросортировочного комплекса. «РТ-НЭО Нижний Тагил», аффилированное с госкорпорацией «Ростех», обещало вложить в строительство полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного завода более миллиарда рублей. Проект концессии являлся одним из крупнейших за время мэрства Сергея Носова. Однако реализация проекта сорвалась из-за вмешательства жителей города, депутатов гордумы шестого созыва и прокуратуры.