«Руки не опускаем и закрываться не планируем». Руководители сгоревшего ритуального агентства в Черноисточинске рассказали об ущербе и планах по восстановлению бизнеса 

Ущерб от сильного пожара, уничтожившего на прошлой неделе здание ритуального агентства «ТРАУР» в посёлке Черноисточинск, составил около 15 млн рублей. Как рассказал АН «Между строк» собственник бизнеса Роман Горбунов, сейчас все усилия направлены на выполнение обязательств перед клиентами и разбор сгоревшего помещения.

По словам индивидуального предпринимателя, ущерб от возгорания составил около 15 млн рублей. Главное здание и несколько складов были полностью уничтожены огнём, но другие постройки на территории не пострадали. Рабочие автомобили, инструменты и люди остались в сохранности, потому ритуальные услуги компания продолжает оказывать.

Бизнесом Роман Горбунов начал заниматься в 2001 году. А здание агентства работало в посёлке Черноисточинск последние 12 лет. Сильный пожар морально было тяжело перенести, но, по словам директора агентства «ТРАУР» жены собственника Виктории Горбуновой, нужно двигаться дальше.

«Хочется отдельно и искренне поблагодарить всех тех, кто оказал и продолжает оказывать нам поддержку. Несмотря на произошедшее, мы не опускаем руки, хоть некоторые злые языки и конкуренты пускают подобные слухи. Закрываться не планировали и не планируем, весь список услуг, что мы предоставляли до пожара, мы оказываем. Просто на данный момент формат взаимодействия с клиентами изменился, но это лишь временная трудность», — говорит Виктория Горбунова.

Собственник планирует строить новое помещение, в котором будут располагаться магазин ритуальных товаров и офис приёма клиентов. Пока новое здание не возведено, менеджеры будут общаться с клиентами по телефону.

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы искренне благодарны всем тем неравнодушным людям, что помогли и продолжают помогать нам в такое сложное для нас время. Следствие ведётся, мы стараемся оперативно восстановить здание для удобства клиентов. Работа идёт полным ходом, и мы не планируем опускать руки», — говорит Роман Горбунов.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября в посёлке Черноисточинск на улице Кирова, 5 сгорело здание ритуального агентства. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. В данный момент ведётся следствие, главный подозреваемый — бывший сотрудник, имеющий несколько судимостей. Он задержан и допрошен полицейскими.