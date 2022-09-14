В посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом обокрали и сожгли ритуальное агентство

В ночь на 14 сентября в посёлке Черноисточинск загорелось ритуальное агентство «Траур» на улице Кирова, 5. Пламя распространилось на площади более 200 кв. метров, уничтожив само здание, деревянные надворные постройки, баню. Повреждён фасад соседнего дома. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в среду в 01:10. В 07:00 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. В тушении огня были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина.

По информации АН «Между строк», дом был предварительно ограблен, а чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники устроили пожар. От огня пострадали домашние животные у соседей. Сейчас на месте пожара работают дознаватели, уточняются подробности происшествия.