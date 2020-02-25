РПЦ установит в храмах камеры видеонаблюдения

В храмах Русской православной церкви появятся камеры видеонаблюдения. Их установят в рамках требований к антитеррористической защите культовых сооружений.

Как рассказала «Интерфаксу» руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения, камеры не будут устанавливаться в алтарях и местах проведения исповеди. А небольшие храмы и храмы, где службы проходят реже раза в неделю, оснащать видеонаблюдением не будут.

Игумения уточнила, что настоятель храма на своё усмотрение сможет отключать камеры во время индивидуальных обрядов — крещения, венчания, отпевания и прочих.