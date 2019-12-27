РПЦ разрешила крестить россиян именами иностранных святых

Синод Русской православной церкви (РПЦ) разрешил родителям крестить детей именами святых, которые «почитаются в любой из поместных православных церквей», то есть и иностранными именами. Об этом говорится на сайте Московского патриархата. Нельзя не допускать к церковным таинствам таких верующих, отмечают в РПЦ. Детей можно крестить под созвучными именами «не национального звучания», например Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

В комментарии к решению Синода говорится, что сложившаяся в РПЦ традиция выбора имени по святцам не всегда учитывает многообразие тех практик, которые сформировались в других поместных православных церквях. Это связано в том числе с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имён всех прославленных поместными церквями святых.

«Кроме того, согласно библейской традиции, наречение имени новорождённому младенцу являлось прерогативой родителей. Об этом, в частности, свидетельствует наречение имени пророка Иоанна Крестителя его отцом — священником Захарией», — отмечают в РПЦ.

Крестящиеся взрослые могут самостоятельно выбрать крестильное имя из православного месяцеслова.