РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь

Представители РПЦ предложили закрепить за эмбрионом право на жизнь, приравняв аборт на любом сроке беременности к убийству, следует из опубликованного на сайте РПЦ проекта документа. В Госдуме допустили возможность рассмотрения инициативы.

В пояснительной записке документа указывается, что с точки зрения православия эмбрион с момента зачатия — «уникальное развивающееся человеческое существо», которое не может считаться частью организма матери. В законодательстве предлагается закрепить права эмбриона на жизнь, на развитие и на человеческую идентичность. Согласно проекту документа, «пастырского попечения и снисхождения» требует вопрос спасения жизни матери «в сложных обстоятельствах», в том числе в случае внематочной беременности, когда гибель плода неизбежна. Однако в случае, если женщина отказалась от аборта ценой своей жизни, она «уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам».

Кроме того, церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от проведения аборта «по соображениям христианской совести». Использование абортивных контрацептивов там считают недопустимым, гормональные контрацептивы также призывают запретить, так как их назначение, отмечается в проекте документа, «при сочетании с половой близостью может привести к аборту на самой ранней стадии развития эмбриона».

Пренатальная диагностика, согласно проекту документа, допустима для лечения плода и только в том случае, если она не угрожает жизни и физической целостности «нерожденного ребенка» или матери. В нём также отмечается, что лечение генетических болезней на пренатальной стадии «существует только гипотетически», поэтому «нет действительных причин использовать такую диагностику». Кроме этого, церковь против «использования методов тестирования с целью выбора будущего потомства с заданными характеристиками».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил Daily Storm, что вопрос о наделении эмбриона правами человека может быть рассмотрен в парламенте. Он отметил, что это «биосоциальный вопрос», который политики должны решить вместе с медиками и социологами. Синельщиков не исключил создания соответствующей рабочей группы.