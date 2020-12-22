РПЦ попросила передать в управление целый остров в Санкт-Петербурге

Представители Русской православной церкви, получившие несколько зданий Александро-Невской лавры, считают, что в ведение церкви должен перейти весь Монастырский остров, на котором находится лавра, заявил ТАСС епископ Кронштадтский Назарий.

«Надо решать вообще в принципе о передаче всего Монастырского острова, потому что там есть и духовное училище, и духовная академия. И если говорить о комплексном решении этого вопроса, то <…> этот остров, который называется и назывался раньше Монастырский, он должен быть в ведении церкви — конечно, не закрыт для горожан и для гостей города, но он должен быть под единым управлением. Конечно, если решать вопрос таким образом, то это было бы самое лучшее решение», — сказал епископ.