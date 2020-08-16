РПЦ объявила отца Сергия раскольником и запретила его последователям ходить в православные храмы

Екатеринбургская епархия официально объявила схимонаха Сергия (Романова) раскольником и запретила его последователям посещать православные храмы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте епархии.

Как заявил митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл, те, кто участвует в проводимых Сергием богослужениях, также являются раскольниками. Он предложил им вернуться в лоно Русской православной церкви и перестать совершать её предательство. Для этого пастве Сергия нужно подать письменные прошения с обещанием более не участвовать в расколе. Без него верующие не будут допущены до церковных таинств.

«Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. Поэтому, охраняя святость Литургии и чистоту наших богослужебных собраний, я обязан довести до сведения нашего благочестивого клира и богобоязненных мирян, что те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым), или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к Таинствам Исповеди и Причащения, вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо Таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения», — говорится в заявлении епархии.

Напомним, весной этого года решением епархиального церковного суда митрополит Кирилл запретил отцу Сергию проповедовать после роликов на YouTube, в которых священник заявляет о создании «электронного концлагеря Сатаны», проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступает против первых лиц государства. Сергий ослушался, и его проповеди продолжили появляться в Сети. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии постановил лишить Сергия сана священника, а 24 июля патриарх Кирилл подписал решение суда. После этого епархия попросила опального монаха покинуть монастырь, однако Сергий отказался выполнять требование, предупредив, что при попытке захвата будет объявлена «боевая тревога».