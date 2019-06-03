РПЦ не откажется от планов на кафедральный собор в центре Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия не планирует отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге, заявил в интервью телеканалу «Царьград» секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

«Мы приступаем к этому делу с молитвой, идём с открытым забралом, не скрывая, что хотим построить собор и от этой идеи отступать не намерены. Но хотим, чтобы это было дело всего города, всех людей, которые любят Бога», — сказал игумен.

Он не уточнил, выступает ли епархия за строительство собора именно в сквере на Октябрьской площади. Игумен также отметил, что епархия «не воевала» с противниками строительства храма в сквере.

«Быть может, людям, протестовавшим против строительства собора, и казалось, что они с нами воюют, но мы-то с ними не воевали. Мы строили и строим храмы не для того, чтобы каким-то образом кому-то насолить или вызвать чьё-то негодование. Хотя и не скрываем, что уже давно мечтаем возродить Екатерининский собор», — пояснил официальный представитель епархии.

По словам игумена, региону необходим кафедральный собор.

«В Свердловской области должен быть свой главный знаковый храм, который бы и своей красотой, и своим положением показывал значение духовной составляющей в жизни города и области. Оба дореволюционных кафедральных собора были снесены большевиками, нынешние же возведены как приходские храмы, а потому с этими задачами в должной мере не справляются», — сказал он.

Отец Вениамин добавил, что в Свердловской области не хватает храмов.

«Если сравнивать с другими регионами России, у нас очевидна недостаточность храмов по соотношению к количеству жителей. И конечно, нехватка храмов значительнее не в центре города, а на его окраинах. Но что касается Екатерининского кафедрального собора, то это не очередной приходской храм, а главный храм Екатеринбургской митрополии, в которую входят пять епархий, и у нас достаточно много общеобластных богослужений», — уточнил он.

Напомним, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек, более 30 арестовали. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведён опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. В городе создана рабочая группа, которая определит формат опроса о месте строительства храма. Свердловское отделение Союза архитекторов России предложило рассмотреть пять площадок в Екатеринбурге, в том числе и сквер на Октябрьской площади.