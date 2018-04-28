Розничную сеть «Связной» объединяют с «Евросетью»

Сотовый оператор «МегаФон» и группа SLV Олега Малиса, контролирующие компании «Евросеть» и «Связной», договорились об объединении двух ретейлеров, пишет «Коммерсантъ». Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

Консолидация происходит на базе кипрской компании Dtsretail, которой, согласно пресс-релизу, принадлежат операционные компании группы «Связной». Группа «Евросеть» принадлежит компании Euroset N.V., «МегаФон» владеет ею через дочернюю компанию Lefbord Investment.

По условиям соглашения Lefbord Investment передаст 100% акций Euroset N.V. компании Dtsretail, в результате контролирующим акционером объединённой компании станет группа SLV, а структура «МегаФона» должна получить 25% плюс 1 акцию. У Lefbord Investment также будет два места в совете директоров совместного предприятия.

«Эта сделка отражает нашу стратегию. Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединённая компания — это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики», — сообщил основатель и ключевой акционер группы SLV Олег Малис.

Объединение «Связного» и «Евросети» позволит создать компанию, которая будет управлять более 5 тысячами собственных салонов, отмечается в пресс-релизе.

«Мы считаем, что объединение с успешной розничной сетью с сильным брендом позволит нам лучше понимать потребности пользователей, а также повысить качество обслуживания», — заявил гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Он также выразил уверенность, что «МегаФон» «выиграет от работы с опытной и профессиональной командой, которая будет управлять объединённой розницей».

«Мы также считаем, что объединение “Евросети” и “Связного” — это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке», — отметил Солдатенков.

В результате консолидации стороны ожидают запуска новых продуктов и услуг, расширения партнёрских отношений и увеличения финансовых показателей.

«Объединённая компания продолжит активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития», — говорится в пресс-релизе компании.

По итогам 2017 года выручка объединённой компании от онлайн-продаж составила примерно 22 млрд рублей.

Отмечается, что акционеры «Связного» и «Евросети» более года готовились к объединению двух ретейлеров. Как сообщал «Коммерсантъ» в марте 2017 года, предполагалось, что эта сделка последует за реорганизацией «Евросети». В феврале 2018 года 100% «Евросети» перешли в собственность «МегаФона», а половина салонов ретейлера были переданы компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).