Ройзман стал ведущим радиостанции «Эхо Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил, что к радиостанции и редакции журнала «Дилетант» присоединился экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Редакция журнала «Дилетант» подтвердила, что Ройзман стал новым автором издания. Он окончил исторический факультет УрГУ им. Горького и будет писать про старообрядчество на Урале и невьянскую икону.

Как уточнил Венедиктов в комментарии ТАСС, в эфире радиостанции Евгения Ройзмана можно будет услышать через неделю.

«На "Эхе" [Ройзман] будет вести эфиры, в том числе… "Персонально Ваш" и "Особое мнение", а также "2018" и разные исторические передачи — он же историк по образованию и интересам», — рассказал Алексей Венедиктов.

Напомним, в мае 2018 года он покинул должность в знак протеста против отмены прямых выборов мэра, после него главой Екатеринбурга стал Александр Высокинский. После отставки Евгений Ройзман продолжил вести общественные приёмы и участвовать в жизни города.