Росздравнадзор запретил частным клиникам применять вакцину Pfizer

Частные российские клиники не могут использовать прививку Pfizer от коронавируса при вакцинации людей из-за особенностей законодательства, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших госрегистрацию в России, запрещён. Запрет распространяется на медорганизации Международного медицинского кластера», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне «Медуза» сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин 31 декабря 2020 года подписал распоряжение, позволяющее российской группе компаний «Фармасинтез» в течение 2021 года выпускать ремдесивир — препарат для терапии коронавируса — без согласия его создателя и владельца патента на него — американской Gilead Sciences. Это первый случай, когда предусмотренное в российском законодательстве принудительное лицензирование «в интересах национальной безопасности» применяется на практике, указывает издание VTimes.

Массовое производство глава «Фармсинтеза» Викрам Пуния обещал наладить уже в октябре-ноябре 2020 года: сам дженерик ремдесивира — компания назвала его «Ремдеформ» — «Фармасинтез» сделал ещё в феврале.