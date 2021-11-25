Росздравнадзор не нашёл в Свердловской области ни одного антиваксера

Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области не нашёл на Среднем Урале активистов, которые бы вели в интернете антипропаганду вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в ответе на запрос АН «Между строк».

Напомним, региональные подразделения Росздравнадзора за три недели собрали со всей России материалы на 37 активных антиваксеров и передали их в прокуратуру и СК. Выявленных антипрививочников могут наказать за публичное распространение заведомо ложной информации по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ.

Поиск в социальных сетях осуществлялся на основании распоряжения от 1 ноября, которое дал федеральный аппарат ведомства, особое внимание было предложено обратить на медицинских работников.

«В ключе ситуации с заболеванием новой коронавирусной инфекцией с учётом установленных полномочий Территориальный орган мониторит публикации СМИ, материалы в соцсетях, а также акцентирует внимание на возможных источниках распространения недостоверной информации о вакцинации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 25 ноября подтверждённые факты о вышеуказанных случаях в следственные органы и прокуратуру Росздравнадзором по Свердловской области не направлялись», — сказано в ответе ведомства.

Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы направлено 18 материалов. На втором месте Ростовская область — восемь материалов, на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации.