Прокуратура и СК проверят 37 антиваксеров, которые вели в Сети антипропаганду вакцинации от COVID-19

Региональные подразделения Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных антиваксеров и передали их в прокуратуру и СК. Выявленных антипрививочников могут наказать за публичное распространение заведомо ложной информации по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Информацию о людях, не верящих в эффективность вакцины от коронавируса, находили через региональные СМИ, соцсети и мессенджеры. Особое внимание в соцсетях уделялось медработникам. Росздравнадзор пока не проанализировал информацию, полученную из регионов. «Известия» запросили данные у 83 субъектов и получили ответы от всех, кроме Москвы и Подмосковья.

Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы направлено 18 материалов. На втором месте Ростовская область — восемь материалов, на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации. Ещё два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, противники прививок организуют общие видеочаты и группы в соцсетях, где рассказывают друг другу мифы о коронавирусе. Люди чаще всего апеллируют к природному иммунитету и предлагают народные методы борьбы с заразой.

Как пояснил изданию юрист Михаил Прядко, ст. 207.1 УК предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Осуждённому по этой статье может быть назначен штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ, до года ограничения свободы или исправительных работ.

Если же публичное распространение ложной информации нанесло вред здоровью человека, виновника может ждать штраф на сумму от 700 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы до 3 лет. В случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей или до 5 лет колонии.

В начале ноября федеральный аппарат Росздравнадзора поручил представительствам в субъектах искать в соцсетях людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.