В Нижнем Тагиле полиция пришла к многодетной матери из-за обращения к Путину против закона о QR-кодах

Сотрудники нижнетагильской полиции пришли домой к многодетной матери Татьяне Паршиной, которая является администратором одного из чатов в Telegram, посвящённых отстаиванию гражданских прав. Как рассказала тагильчанка АН «Между строк», на днях в нём была размещена информация о том, что в субботу, 20 ноября, у подножия Лисьей горы планируется запись видеообращения к президенту России с просьбой не принимать закон о повсеместном использовании QR-кодов для вакцинированных. По мнению активистов, такая сегрегация по состоянию здоровья нарушает их права.

За день до намеченного мероприятия к Татьяне домой пришли сотрудники полиции для того, чтобы доставить её в прокуратуру.

«Меня, как активиста, присоединили к местному чату для обсуждения подобного видеообращения и сделали одним из его администраторов. Я никого ни к чему не призывала, людей не приглашала. Более того, я и прийти не могла — болела. Однако ко мне в пятницу поздно вечером пришли люди из полиции и очень настойчиво приглашали в прокуратуру. Не могу сказать, почему это было сделано без повестки и без объяснения причин. Они решили, что я организатор несанкционированного митинга. Приходили и ко второму администратору, но там не было такого давления. Мне бы очень хотелось, чтобы всё решалось мирно и законно, уважительно. Я многодетная мама (Татьяна воспитывает пятерых детей. — Прим. ред.), мы малоимущая семья. Нам хочется жить в мирное время, быть защищёнными и доверять органам законопорядка, а никак не бояться их», — говорит Татьяна.

После первого визита сотрудников полиции Татьяна обратилась за юридической консультацией. Помочь женщине вызвался питерский правозащитник Никита Сорокин, который специально для этого приехал в Нижний Тагил.

В беседе с журналистом АН «Между строк» юрист отметил, что после того, как он лично пообщался с сотрудниками полиции, которые в очередной раз пришли домой к Татьяне, больше со стороны правоохранительных органов попыток связаться с женщиной не было.

«Я пояснил полицейским, что Татьяной не планировалось проводить никаких публичных мероприятий и она их не организовывала. У нас презумпция невиновности в России не работает. В законе она прописана, но по факту не применяется. И если в соцсетях что-то написал, то администраторам тех чатов или сообществ автоматически приписывают нарушение закона. Хотя на самом деле админы занимаются модерацией групп, а не организацией митингов. Если бы чат или группа назвалась “Пойдёмте помитингуем на какой-нибудь площади” — это одно, а если группа имеет название, не связанное с митингами, — это другое», — пояснил Никита Сорокин.

В прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали, что двум гражданам было выдано предостережение о недопустимости нарушений в связи с планируемыми массовыми мероприятиями.