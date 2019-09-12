Роструд проверит информацию о «нулевых зарплатах» в МГУ

Роструд проверит информацию о том, что в МГУ преподавателям, работающим в качестве совместителей, не выплачивают зарплату, пишет РИА Новости. В ведомстве уточнили, что сотрудники МГУ не обращались в службу по вопросам, связанным с оформлением совместительства и оплаты труда.

О проблеме в МГУ накануне рассказал член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Аскольд Иванчик, который с 2006 года по совместительству преподаёт на историческом факультете МГУ.

«Пришло от коллег с факультета сообщение — "истфак совсем обнищал" и всех совместителей сократили. При этом мне любезно предложено читать всё то же, что раньше, но на безвозмездной основе. Конечно, я согласился — не из-за денег я там преподавал, но спросил — будут ли это по-прежнему официальные занятия в рамках программы или мне предложено вести нечто вроде неформального кружка в частном порядке. Выяснилось, что всё официально и МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой», — написал Иванчик в Facebook.

На истфаке МГУ с Иванчиком не согласились и заявили, что его слова не соответствуют действительности.

«Работающие на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. А. И. Иванчик не встречался в начале 2019–2020 учебного года с руководством факультета, ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период. Информация, представленная А. И. Иванчиком, не соответствует реальному положению дел», — заявил черед пресс-службу истфака исполняющий обязанности декана факультета Лев Белоусов.

После этого Иванчик написал ещё один пост в Facebook, в котором заявил, что преподавать на факультете его пригласил Сергей Карпов, в своё время занимавший пост декана истфака. С исполняющим обязанности декана Белоусовым Иванчик действительно не встречался.