Роструд проверит информацию о «нулевых зарплатах» в МГУ

Роструд проверит информацию о том, что в МГУ преподавателям, работающим в качестве совместителей, не выплачивают зарплату, пишет РИА Новости. В ведомстве уточнили, что сотрудники МГУ не обращались в службу по вопросам, связанным с оформлением совместительства и оплаты труда.
О проблеме в МГУ накануне рассказал член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Аскольд Иванчик, который с 2006 года по совместительству преподаёт на историческом факультете МГУ.
«Пришло от коллег с факультета сообщение — "истфак совсем обнищал" и всех совместителей сократили. При этом мне любезно предложено читать всё то же, что раньше, но на безвозмездной основе. Конечно, я согласился — не из-за денег я там преподавал, но спросил — будут ли это по-прежнему официальные занятия в рамках программы или мне предложено вести нечто вроде неформального кружка в частном порядке. Выяснилось, что всё официально и МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой», — написал Иванчик в Facebook.
На истфаке МГУ с Иванчиком не согласились и заявили, что его слова не соответствуют действительности.
«Работающие на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. А. И. Иванчик не встречался в начале 2019–2020 учебного года с руководством факультета, ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период. Информация, представленная А. И. Иванчиком, не соответствует реальному положению дел», — заявил черед пресс-службу истфака исполняющий обязанности декана факультета Лев Белоусов.
После этого Иванчик написал ещё один пост в Facebook, в котором заявил, что преподавать на факультете его пригласил Сергей Карпов, в своё время занимавший пост декана истфака. С исполняющим обязанности декана Белоусовым Иванчик действительно не встречался.
«Вторая часть фразы декана, напротив того, действительности не соответствует. Предложение продолжать читать лекции на безвозмездной основе мне было сделано, и сделано тем сотрудником кафедры, который обычно и раньше занимался моим ежегодным оформлением на факультет (с совместителями договор перезаключается каждый год). В ответ на мой вопрос, как это возможно сделать официально, она проконсультировалась с ответственным за оформление совместителей сотрудником деканата и с её слов подтвердила — "у нас оформляют на безвозмездной". Зачем декану отрицать факт, который легко проверяется, мне непонятно», — написал Иванчик.