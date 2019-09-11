Учёный РАН сообщил о предложении работать в МГУ бесплатно

Член-корреспондент Российской академии наук Аскольд Иванчик заявил, что руководство МГУ предложило ему преподавать в университете на безвозмездной основе, пишет «Медуза».

Учёный преподаёт на историческом факультете МГУ с 2006 года как совместитель. В беседе с «Коммерсантом» он пояснил, что ведёт полноценное преподавание на факультете: читает лекции, ведёт семинары и принимает экзамены — «отличие только в системе оплаты».

По его словам, оплата такой работы всегда была «символической»: она выплачивалась, чтобы официально числить совместителя как сотрудника университета. Однако в начале нового учебного года Иванчику сообщили, что «истфак совсем обнищал», и предложили официально оформиться с «нулевой зарплатой».

«Конечно, я согласился — не из-за денег я там преподавал… Раньше я о таком не слышал, но ведь чего не бывает. Интересно, подхватят ли это новшество руководители других образовательных и научных учреждений — ведь какая экономия может выйти», — написал учёный в Facebook.

Исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ Лев Белоусов в комментарии «Ведомостям» заявил, что утверждения Иванчика «не соответствуют реальному положению дел».

«Работающие на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», — сказал он.

Иванчик считает сложившуюся ситуация «несколько абсурдной».