Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе из-за парада Победы

Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что рабочая неделя с 22 июня будет сокращённой из-за проведения 24 июня парада Победы, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с указом президента России 24 июня объявлено нерабочим днём с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня», — сообщили в Роструде.

При этом 23 июня предпраздничным днём не считается, поэтому продолжительность рабочего времени не сокращается.

Напомним, парад Победы был перенесён с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, он пройдёт 24 июня — в день исторического парада Победы 1945 года.