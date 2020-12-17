«Ростелеком» выкупил у осуждённого за истязание детей в Нижнем Тагиле Юрия Юдина долю провайдера «Планета»

«Ростелеком» выкупил 100% акций ООО «Созвездие Н». Эта компания владеет контрольным пакетом оператора связи «Планета», основателем которой являлся осуждённый за истязание детей Юрий Юдин. Ему принадлежали последние 30% акций.

«Абонентская база оператора насчитывает около 100 тысяч семей и более 6 тысяч предприятий и учреждений региона. Ожидается, что выручка оператора в 2020 году превысит 1 млрд рублей, при этом уровень рентабельности OIBDA компании соответствует уровню аналогичного показателя по “Ростелекому” в целом», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Сделка была реализована с привлечением ООО «Сбербанк Инвестиции». Структура Сбера в интересах Ростелекома выкупала отдельные доли «ITM холдинга», в который входит «Планета», и консолидировала их. Всего бизнес оценили в 1,755 млрд рублей.

В пресс-службе «Ростелекома» также уточнили, что все привычные каналы коммуникаций для абонентов «Планеты» будут сохранены.

«Служба технической поддержки, номера пользовательских счетов и формат личного кабинета останутся прежними, как и тарифная политика», — отметили в компании.