«Ростелеком» выкупил у осуждённого за истязание детей в Нижнем Тагиле Юрия Юдина долю провайдера «Планета»

«Ростелеком» выкупил 100% акций ООО «Созвездие Н». Эта компания владеет контрольным пакетом оператора связи «Планета», основателем которой являлся осуждённый за истязание детей Юрий Юдин. Ему принадлежали последние 30% акций.
«Абонентская база оператора насчитывает около 100 тысяч семей и более 6 тысяч предприятий и учреждений региона. Ожидается, что выручка оператора в 2020 году превысит 1 млрд рублей, при этом уровень рентабельности OIBDA компании соответствует уровню аналогичного показателя по “Ростелекому” в целом», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
Сделка была реализована с привлечением ООО «Сбербанк Инвестиции». Структура Сбера в интересах Ростелекома выкупала отдельные доли «ITM холдинга», в который входит «Планета», и консолидировала их. Всего бизнес оценили в 1,755 млрд рублей.
В пресс-службе «Ростелекома» также уточнили, что все привычные каналы коммуникаций для абонентов «Планеты» будут сохранены.
«Служба технической поддержки, номера пользовательских счетов и формат личного кабинета останутся прежними, как и тарифная политика», — отметили в компании.
- В 2019 году основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина признали виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.
- За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.
- Один из бывших сотрудников «ITM Холдинга», проработавший в компании более пяти лет, согласился рассказать АН «Между строк» о методах корпоративного воспитания, которые применял основатель и совладелец фирмы Юрий Юдин в своей «Группе крови».