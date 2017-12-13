«Ростелеком» выделил 260 миллионов рублей на развитие поисковика «Спутник»

«Ростелеком» выделил более 260 миллионов рублей на развитие сервисов дочерней компании «Спутник», сообщается в опубликованных на сайте госзакупок данных. Единственным исполнителем контракта указано ООО «Поисковый портал "Спутник"».

Компании необходимо расширить применение поисковика в государственном и корпоративном сегментах рынка и повысить стабильность работы, кроме того, на базе «Спутника» планируется развитие новостного агрегатора, карт и других функций.

В «Ростелекоме» объяснили, что приняли решение «модернизировать» «Спутник».

«Все оптимизационные мероприятия происходят для того, чтобы компания стала более гибкой, мобильной и смогла оперативно совершать все необходимые действия для выхода на новые рынки и обеспечения операционной эффективности. Используем его ресурсы для себя и предлагаем рынку», — пояснили в компании.

Летом на встрече с участниками образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что разработчики государственного поиска «Спутник» сами не понимали, зачем он создаётся. По его словам, проект был создан искусственно и поэтому оказался неуспешным. Также газета «Ведомости», ссылаясь на близких к компании собеседников и сотрудников «Ростелекома», писала, что «Спутник» могут закрыть или использовать для других задач.