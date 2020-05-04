«Ростех» заявил о наценках до 500% на материалы для средств защиты

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, со ссылкой на сообщение пресс-службы «Ростеха» пишет РБК.

Стоимость ткани, из которой производят медицинские костюмы и маски, на чёрном рынке выросла в пять раз — до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной цене 300 рублей, отметили в госкорпорации.

«Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса. В этой ситуации приходится принимать экстренные меры, чтобы выполнить поручения правительства и обеспечить учреждения здравоохранения необходимыми объёмами СИЗ по приемлемым ценам», — заявили в «Ростехе».

В частности, госкорпорация при поддержке Минпромторга договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о закупке материалов для масок и костюмов напрямую с фабрик за 165–305 рублей за килограмм, говорится в сообщении. Сейчас «дочка» «Ростеха» — «Росхимзащита» — закупает у этих предприятий около 40% производимого материала, после чего распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы. Стоимость одного костюма при этом выходит 847 рублей, за день их производят более 90 тысяч штук, сообщили в «Ростехе». В мае объёмы производства планируется нарастить до 150 тысяч костюмов в сутки, добавили в госкорпорации.

Напомним, в начале марта Россия ввела запрет на экспорт ряда медизделий, в частности масок, костюмов, перчаток и бинтов. Под ограничение не попала гуманитарная помощь другим странам, а также вывоз жителями средств защиты для личного пользования. Таким образом власти надеялись предотвратить «искусственный дефицит» ряда медизделий, «которые спекулянты могут вывозить за рубеж», сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.

3 мая Россия запрет отменила. В Минпромторге это объяснили тем, что регионы готовы взять на себя ответственность за контроль над оборотом медицинских изделий. По словам Мантурова, Россия уже увеличила производство масок до 8 млн штук в день и закупает их и за рубежом — в частности, Китай ежедневно поставляет в страну 4–5 млн масок. Однако, несмотря на отмену запрета, Россия будет поставлять средства защиты лишь партнёрам по Евразийскому экономическому союзу (в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

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