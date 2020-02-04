«Ростех» вложит миллиард рублей в производство российских корпоративных смартфонов

Дочерняя структура «Ростеха» «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС) и Mobile Inform Group (MIG) намерены запустить производство защищённых смартфонов и планшетов для корпоративных клиентов. АИС инвестирует в это один миллиард рублей, MIG — более 50 миллионов рублей, со ссылкой на представителей компаний пишет «Коммерсантъ».

Устройства выпустят на базе промышленного смартфона MIG S6 и корпоративного планшета MIG T8X, которые поддерживают Android 9 и 10, а также российские операционные системы Astra Linux и «Аврора». Серийное производство начнётся в марте 2020 года, до конца 2020 года намечен выпуск двух тысяч устройств, в будущем — несколько десятков тысяч в год. Цена в рознице — 60–90 тысяч рублей, при заказе большого числа устройств стоимость будет ниже.

«Коммерсантъ» отмечает, что смартфоны и планшеты рассчитаны на работу в сложных климатических условиях, они должны выдерживать вибрации и падения. На устройства установят российские средства криптографической и антивирусной защиты. В MIG рассчитывают, что устройства заинтересуют силовые ведомства, полевые службы, сотрудников энергетической и нефтегазовой отрасли.