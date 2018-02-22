«Ростех» планирует продать долю «Уралвагонзавода» через три года

22.02.2018 17:43
«Ростех» планирует продать долю «Уралвагонзавода» через три года

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил продажу доли в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) к 2021 году, пишет ТАСС. По словам Чемезова, «Ростеху» нужно время для того, чтобы привести финансовое состояние актива в порядок.

«Это, может быть, потребует не так много времени, вероятно в течение трёх лет. Как только приведём в порядок. Думаю, что за три года актив станет интересным для инвестора», сказал Чемезов.

Отвечая на вопрос о размере возможной продаваемой доли, он отметил, что решение будет принимать правительство.

«Мы хоть 100% готовы продать, ведь корпорация "Ростех" это "фабрика" по созданию инвестиционно привлекательных активов. Мы не нацелены всё держать у себя, хранить. Наоборот, привели в порядок продали. Держать все эти активы у себя бессмысленно. Когда-то "Ростех" станет совсем небольшим, сохранит у себя какие-то пакеты акций оборонных предприятий, которые государство считает необходимым контролировать», добавил глава госкорпорации.

Чемезов также подчеркнул, что перешедший под контроль «Ростеха» УВЗ в 2017 году сократил убыток более чем в три раза — с 4,4 млрд рублей до 1,3 млрд рублей, а в 2019 году предприятие даже может выйти на прибыль.

«В прошлом году, когда мы только получили "Уралвагонзавод", был убыток 4,4 млрд рублей. Год закончили с убытком 1,3 млрд рублей, значительно сократили, более чем на 3 млрд. Я думаю, что в течение этого года мы весь убыток закроем и в следующем году у нас предприятие выйдет с плюсом», сказал Чемезов.

Глава Ростеха добавил, что «Уралвагонзавод» в 2018 году завершит предварительные испытания танка Т-14 «Армата».

«В этом году завершаем предварительные испытания танка, после этого начнутся госиспытания», сказал он.

Ранее заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров сообщал, что госкорпорация пока не видит стратегического инвестора для УВЗ, поскольку партнёр должен соответствовать масштабу задач, которые решает «Уралвагонзавод».

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, подвижного железнодорожного состава. В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций «Уралвагонзавода» переданы от Росимущества госкорпорации «Ростех».

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