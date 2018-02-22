«Ростех» планирует продать долю «Уралвагонзавода» через три года

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил продажу доли в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) к 2021 году, пишет ТАСС. По словам Чемезова, «Ростеху» нужно время для того, чтобы привести финансовое состояние актива в порядок.

«Это, может быть, потребует не так много времени, вероятно в течение трёх лет. Как только приведём в порядок. Думаю, что за три года актив станет интересным для инвестора», — сказал Чемезов.

Отвечая на вопрос о размере возможной продаваемой доли, он отметил, что решение будет принимать правительство.

«Мы хоть 100% готовы продать, ведь корпорация "Ростех" — это "фабрика" по созданию инвестиционно привлекательных активов. Мы не нацелены всё держать у себя, хранить. Наоборот, привели в порядок — продали. Держать все эти активы у себя бессмысленно. Когда-то "Ростех" станет совсем небольшим, сохранит у себя какие-то пакеты акций оборонных предприятий, которые государство считает необходимым контролировать», — добавил глава госкорпорации.

Чемезов также подчеркнул, что перешедший под контроль «Ростеха» УВЗ в 2017 году сократил убыток более чем в три раза — с 4,4 млрд рублей до 1,3 млрд рублей, а в 2019 году предприятие даже может выйти на прибыль.

«В прошлом году, когда мы только получили "Уралвагонзавод", был убыток 4,4 млрд рублей. Год закончили с убытком 1,3 млрд рублей, значительно сократили, более чем на 3 млрд. Я думаю, что в течение этого года мы весь убыток закроем и в следующем году у нас предприятие выйдет с плюсом», — сказал Чемезов.

Глава Ростеха добавил, что «Уралвагонзавод» в 2018 году завершит предварительные испытания танка Т-14 «Армата».

«В этом году завершаем предварительные испытания танка, после этого начнутся госиспытания», — сказал он.

Ранее заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров сообщал, что госкорпорация пока не видит стратегического инвестора для УВЗ, поскольку партнёр должен соответствовать масштабу задач, которые решает «Уралвагонзавод».

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, подвижного железнодорожного состава. В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций «Уралвагонзавода» переданы от Росимущества госкорпорации «Ростех».