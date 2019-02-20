«Ростех» анонсировал начало производства автоматов Калашникова в Индии

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов анонсировал скорое подписание российско-индийского соглашения по созданию завода по производству автоматов Калашникова (АК) в Индии, пишет ТАСС.

«На выходе соглашение о строительстве завода по производству автоматов Калашникова в Индии, в этом году может быть подписано», — заявил он на выставке Aero India 2019.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что соответствующее межправительственное соглашение было подписано 18 февраля в Москве. По словам собеседников, «через три-четыре месяца завод в Индии будет в эксплуатации».

Кроме того, в ближайшее время будет подписано соглашение о совместном производстве автоматов Калашникова в Саудовской Аравии. К концу 2019 года Россия также закончит строительство завода по производству автоматов в Венесуэле.