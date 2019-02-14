«Рост пока не ощущается нашими гражданами»: Медведев заявил, что экономика России растёт третий год

На пленарном заседании российского инвестиционного форума «Сочи-2019» премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на жизнь в условиях западных санкций, российская экономика растёт, но недостаточно высокими темпами, пишет «Интерфакс».

«Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что российская экономика по-прежнему сталкивается с целым набором неблагоприятных факторов.

«Торговые войны, рост протекционизма, и в результате — ухудшение условий мировой торговли и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, постоянные угрозы расширения санкций, которые провоцируют отток капитала», — перечислил Медведев.

При этом Медведев отметил, что «реагирует наша экономика уже по-другому». По итогам прошлого года, напомнил он, ВВП вырос более чем на 2%.

«Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются ниже целевых значений. Финансовые рынки и банковская система стабильны. В отличие от многих стран, у нас адекватные текущие ситуации, а значит, безопасный уровень внешнего долга, который, кстати, сократился за прошлый год более чем на 60 млрд долларов», — сказал премьер.

Кроме того, он отметил и положительный платёжный баланс, а, соответственно, «профицит федерального бюджета около 6,7% ВВП». С начала прошлого года, заметил Медведев, международные резервы увеличились на 43 млрд долларов.

«Кроме того, на рекордно низком уровне безработица — 4,8%», — сказал он.

Накануне группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом», а также за связанные с украинским кризисом события. Министр финансов Антон Силуанов назвал готовящиеся санкции США «выстрелом самим себе в ногу».