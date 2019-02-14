Силуанов назвал возможные санкции США против госдолга России «выстрелом себе в ногу»

Глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что санкции против российского госдолга, которые прописаны в новом законопроекте сенаторов США, в первую очередь ударят по иностранным инвесторам, пишет «Интерфакс».

«Сами себе в ногу выстрелят», — сказал он на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Силуанов отметил, что в России создана необходимая база для реагирования на санкции и защиты своих компаний.

«Если речь идёт о банках, то мы с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагирования на такого рода ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем чтобы осуществлялись расчёты в этих банках», — отметил министр.

Накануне сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес подготовили новую, более жёсткую версию законопроекта о санкциях против России, который не прошёл в Конгрессе в прошлом году. Документ предполагает запрет инвестиций в новый российский госдолг и проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за пределами России, а также ограничения в банковском секторе.