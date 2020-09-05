Росстат: В июле смертность от коронавируса в Свердловской области в разы превысила официальную статистику

Росстат опубликовал данные по смертности в Свердловской области в июле 2020 года. На сайте ведомства говорится, что количество умерших в регионе в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Также статистика Росстата расходится с официальными данными оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, COVID-19 в качестве основной причины смерти указан в 309 случаях, ещё в четырёх случаях вирус не подтверждён, несмотря на то что указан в качестве основной причины. В 13 случаях вирус не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Ещё в 52-х случаях COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

При этом по данным оперштаба на 31 июля, с начала пандемии от коронавируса в Свердловской области умерли 270 человек.

Всего в регионе в июле зарегистрированно 7014 летальных исходов — это в 1,5 раза больше, чем в июле 2019 года. Тогда умерли 4819 свердловчан.

Как пишет издание «It’s my city», данные Росстата и официального штаба также расходятся и на федеральном уровне.